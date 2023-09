Serie C 2023/24: il Benevento vince sul Taranto, successo per Brindisi e Avellino

Quarta giornata di Serie C, Girone C 2023/24: il Benevento si impone per 2-1 sul Taranto. Giallorossi che si pongono in doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco: la sblocca Ferrante al 24esimo dagli sviluppi di un calcio d’angolo, raddoppia poi nei secondi finali di primo tempo Karic arrivando bene sulla respinta di Vannucchi, dopo la conclusione di Pinato. Accorciano poi le distanze gli ospiti con il gol di testa di Antonini Lui, niente da fare comunque per la formazione di Capuano: termina 2-1.

L’ACR Messina si fa beffare sul finale, pareggio per 3-3 con la Turris: la sblocca al primo minuto con la rete di Plescia. A raddoppiare sono ancora i padroni di casa al nono con il gol di Frisenna. Accorcia poi le distanze al 21esimo D’Auria. Ad inizio ripresa allungano ancora i giallorossi con Emmausso, vana anche la seconda marcatura degli ospiti messa a segno da Giannone all’83esimo. Sul finale Nocerino ha firmato il pareggio: termina 3-3. Il Brindisi vince sul finale contro il Monterosi Tuscia. Prima frazione di gioco che vede andare in vantaggio gli ospiti grazie alla rete messa a segno da Costantino. Il pareggio dei padroni di casa arriva poi al 60esimo, con l’autogol di Sini. E’ poi Bunino sul finale a mettere a segno la rete della vittoria. Frena il Latina contro la Casertana, al secondo pareggio stagionale. Nerazzurri che sbloccano il risultato al 29esimo con Fabrizi, sono poi gli ospiti a ritrovare il pareggio sul finale di prima frazione con il gol di Casoli. L’Avellino conquista i primi tre punti di questa stagione, termina 1-0 il derby campano contro il Sorrento. I lupi la sbloccano ad inizio ripresa, è la rete di Tito a portare in vantaggio la propria formazione.