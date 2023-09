Sport in tv oggi giovedì 21 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 21 settembre 2023. Prosegue la settimana di calcio europeo ed è il turno di Europa e Conference League con tre squadre italiane impegnate: Atalanta, Roma e Fiorentina. Poi spazio anche alla Serie C per quanto riguarda il calcio. Sempre protagonista il tennis con i tornei asiatici sia al maschile che al femminile più il WTA di Guadalajara, in Messico. E ancora ciclismo, lotta e tanto altro ancora.