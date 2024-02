Serie C 2023/24: colpo Messina in casa dell’Avellino, pari tra Catania e Casertana

Nelle gare del pomeriggio del Girone C di Serie C arriva il pareggio a reti bianche tra Catania e Casertana, che nonostante un secondo tempo con diverse occasioni non riescono ad andare oltre lo 0-0. Rimane sesta in classifica la formazione campana a quota 41, mentre gli etnei si trovano più indietro con 31 punti, a cinque lunghezze dalla zona play-off. Sorprendente vittoria invece del Messina, che grazie alla rete di Manetta sbanca 1-0 lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Con questo risultato i giallorossi balzano al 12esimo posto, mentre gli irpini falliscono il sorpasso al Picerno e sono ora terzi.