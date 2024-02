Wta Cluj Napoca 2024, titolo n°17 per Karolina Pliskova: niente trionfo in casa per Ana Bogdan

Si interrompe in finale il sogno di trionfare in casa per Ana Bogdan nel WTA 250 di Cluj Napoca. Nell’atto conclusivo del torneo romeno, Karolina Pliskova conclude una settimana dominante, superando con lo score di 6-4 6-3 l’avversaria e aggiudicandosi il titolo senza cedere alcun set nel corso delle cinque partite giocate. Si tratta del trofeo n°17 per Pliskova sul circuito maggiore e di un ottimo punto di partenza per un 2024 incui la si attende di nuovo su palcoscenici importanti dopo una passata stagione molto complicata. Con questa vittoria intanto risale alla posizione n°59 del ranking mondiale.