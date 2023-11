Serie C 2023/2024, vittorie pesanti per Torres e Picerno. Bene anche Catania e Crotone

La domenica della quindicesima giornata della Serie C 2023/2024 regala diversi spunti di interesse, a partire dalle zone basse di classifica del girone A dove arriva la vittoria esterna della Giana Erminio ai danni del Fiorenzuola che viene agganciato dal Novara all’ultimo posto in classifica. I piemontesi infatti strappano un punto dalla trasferta in casa del Lumezzane. Passando al girone B invece pari pirotecnico tra Olbia e Sestri Levante che impattano sul 2-2 e conquistano un punto prezioso nella lotta per la salvezza. Continua invece senza intoppi la marcia al vertice della Torres, che supera con un agevole 3-1 il Gubbio e aggancia in testa la Carrarese.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Infine nel girone C importante vittoria del Picerno nel big match contro l’Avellino, un 2-0 che vale proprio il sorpasso ai danni degli irpini al secondo posto. Bene anche il Sorrento, che sempre per 2-0 ha la meglio sul Monopoli e si allontana dalle ultime posizioni. Tre punti anche per due nobili decadute come Catania e Crotone, rispettivamente vincenti contro Giugliano e Potenza. Pareggio per 1-1 invece tra Turris e Audace Cerignola.