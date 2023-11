Udinese, Cioffi: “Non possiamo regalare un tempo alla Roma così”

“Ci è mancato il primo tempo. Non possiamo permetterci di regalare un tempo alla Roma. Siamo stati poco aggressivi e abbiamo dato fiducia agli avversari. Poi c’è stata una bellissima reazione, l’atteggiamento della squadra è stato importante. Credo che il 3-1 sia un po’ pesante“. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi dopo la sconfitta per 3-1 contro la Roma all’Olimpico. “Non ho percepito paura, ma la gioia di affrontare una sfida – ha detto a Dazn -. C’è stata più indecisione, quel ‘vado o non vado’. Una squadra come la nostra deve andare a 100 subito, con le nostre idee e il nostro stile di calcio“. Poi aggiunge: “O siamo bianchi o siamo neri. Il grigio non ci appartiene. Il primo tempo lo abbiamo giocato da grigio e nelle zone grigie la Roma ha più qualità, esperienza e letture. Per valorizzare i giocatori dobbiamo essere bianchi o neri e in ogni caso va bene“. Sul bilancio del suo ritorno taglia corto: “Il mio lavoro lo deve giudicare chi mi paga. Sono contento dei ragazzi. Sono convinto che ciò che è successo oggi, non succederà più“. E sull’assenza di Pereyra, fermato da un problema fisico dell’ultim’ora: “Sta benino, me lo dirà stasera quando lo chiamo. Ci è mancato, ma Thauvin ha fatto una grande partita“.