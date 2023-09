Serie C 2023/2024: Trento e Atalanta U23 non si fanno male, al Briamasco finisce 0-0

Trento e Atalanta U23 pareggiano 0-0 nella seconda giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Primo storico punto in Lega Pro per i nerazzurri, che cercano a più riprese il gol del vantaggio con la batteria di trequartisti del 3-4-2-1 di Modesto ma senza riuscire a sfondare il muro difensivo dei padroni di casa. Trento che resta imbattuto e sale a 4 punti dando continuità al successo in casa della Triestina della prima giornata. Nella prossima giornata la squadra di Tedino farà visita al Novara, mentre l’Atalanta cercherà il primo successo in casa contro la Giana Erminio.

LA CRONACA

4-3-3 per Trento con Frosinini, Ferri, Garcia Tena e Vaglica davanti a Russo, centrocampo a tre con Sangalli, Suciu e Attys. Petrovic al centro del tridente affiancato da Anastasia e Pasquato. Atalanta che schiera un 3-4-2-1 con Vismara tra i pali, Bonfanti, Solcia e Masi nei 3, Ceresoli, Awua, Chiwisa e Bernasconi nei 4 e Mallamo e Di Serio a supporto dell’unica punta Italen. Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con i nerazzurri a fare la partita e il Trento tutto sotto palla in attesa di trovare spazio in contropiede. Trame molto elaborate per la squadra di Modesto, che va vicina al vantaggio al 12′ con un destro a fil di palo di Italeg e una conclusione di Mallamo in area respinta molto bene da Russo. Padroni di casa poco attivi in fase offensiva con qualche pericolo creato su palla inattiva. In apertura di secondo tempo pericoloso il Trento in contropiede con Attys vicino al gol con un diagonale sinistro parato da Vismara. Match molto spezzettato con le energie che diminuiscono e i diversi cambi forzati per infortunio dei padroni di casa, che esauriscono gli slot al 65′. Nonostante le sostituzioni esaurite, è il Trento che ci prova di più nel finale chiudendo nella propria metà campo l’Atalanta, ma non basta per evitare lo 0-0.