Serie C 2023/2024: torna a vincere il Potenza, gioia Casertana allo scadere

Prosegue la Serie C 2023/2024 con i match del 28° turno. Nel Girone A, la Virtus Verona si salva nel finale contro la Fiorenzuola in trasferta. Al gol dei padroni di casa di D’Amico risponde Demirovic all’83’, che porta alla squadra veneta il terzo risultato utile consecutivo e il sorpasso alla Pro Vercelli all’ottavo posto a 39 punti. Fiorenzuola che sale a 27 punti al 18° posto, a -6 dalla salvezza.

Nel Girone C, il Monterosi blocca l’Avellino in casa sull’1-1. Irpini in vantaggio al 10′ con Patierno. De Cristofaro si fa espellere all’80’ e i padroni di casa ne approfittano trovando il pari con Vano all’88’. Avellino che resta al terzo posto con 49 punti, appaiato al Taranto quarto e a -1 dal Picerno secondo. La Casertana vince allo scadere contro il Brindisi in casa. Tavernelli apre le danze al 44′, ma Petrucci sembra salvare i pugliesi all86′. Rovaglia regala i tre punti ai suoi al 93′. Casertana che sale al sesto posto a 47 punti. Brindisi fanalino di coda a 17. Uno stoico Potenza torna al successo, dopo sei giornate, e lo fa in casa contro il Giugliano per 1-0. La rete di Volpe basta ai padroni di casa per ritrovare i tre punti, nonostante la doppia inferiorità numerica causata dai rossi di Asencio (49′) e Schiatterella (53′), che mancavano dal 13 gennaio contro il Latina. Potenza che scavalca il Catania e sale al 13° posto con 35 punti. Giugliano che resta ai margini della top ten con 39 punti.

RISULTATI E CLASSIFICHE