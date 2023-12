Serie C 2023/2024: torna a vincere l’Atalanta U23, Triestina ko 2-1

L’Atalanta Under 23 batte 2-1 la Triestina in casa nel match di recupero valido per la 14ª giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Successo meritato per i ragazzi di Modesto, avanti di due reti a fine primo tempo dopo le marcature di Cisse al 4′ e dell’ex Ghislandi al 41′. Adorante accorcia le distanze al 69′ su sbavatura della difesa nerazzurra. I padroni di casa resistono agli attacchi della squadra di Tesser e tornano a vincere dopo due sconfitte in fila in campionato. Atalanta che sale al sesto posto a 26 punti, scavalcando Giana Erminio e Virtus Verona a 24. Si ferma la striscia di 11 risultati utili in fila della Triestina, che resta al terzo posto a 33 punti mancando il sorpasso sul Padova, secondo a 34.

LA PARTITA

3-4-1-2 per l’Atalanta con Vismara in porta e Ghislandi, Varnier e Del Lungo davanti a lui. Centrocampo a 4 con Palestra, Gyabuaa, Cortinovis e Ceresoli. Mallamo alle spalle di Cisse e Di Serio. 4-3-1-2 per la Triestina con Ciofani, Moretti, Malomo e Anzolin a difesa della porta di Matosevic. Vallocchia e Pierobon ai lati di Correia in mezzo al campo. D’Urso a supporto della super coppia Lescano-Redan.

Ottimo avvio di gara dell’Atalanta, che si porta avanti nel punteggio dopo quattro minuti. Cisse vince il duello in area con Moretti e non sbaglia da pochi metri davanti a Matosevic. Sempre Cisse va vicino al raddoppio con una gran botta da fuori, ma trova l’ottima risposta di Matosevic. Triestina incapace di reagire e al 41′ arriva il meritato 2-0 per i nerazzurri. Cortinovis imbuca in area per Gyabuaa che va a contrasto con Malomo, Ghislandi raccoglie il rimpallo e sorprende sul suo palo Matosevic portando i suoi negli spogliatoi avanti di due reti. Poca Triestina e molta Atalanta anche nella seconda frazione. I nerazzurri si rendono pericolosi al 50′ con la conclusione di Del Lungo e al 55′ con Gyabuaa. Al 69′ la Triestina torna in partita con il gol di Adorante. Il centravanti sfrutta una svirgolata piuttosto goffa di Del Lungo e non sbaglia davanti a Vismara accorciando le distanze. Gli ospiti prendono fiducia e vanno vicini al 2-2 all’80’ con la mezza rovesciata di Finotto. Triestina che preme e sfiora il pari con Adorante, servito di tacco da Redan, che incontra la risposta di un grande Vismara. Nel finale l’Atalanta resiste e ritrova la vittoria dopo due ko.