NBA: Nikola Jokic riscrive la storia, produttività offensiva ineguagliabile

Nikola Jokic, già da qualche anno, é senza dubbio il giocatore più impattante di tutta la Lega, soprattutto nella metà campo offensiva. Negli ultimi 3 anni la stella dei Nuggets ha vinto: 2 MVP (Most Valuable Player) consecutivi, 1 FMVP (Finals Most Valuable Player) ed 1 Larry O’Brien Trophy (NBA Championship). Lo scorso anno il ‘Joker’, non è riuscito a vincere il suo terzo MVP (consecutivo) nonostante abbia fatto registrare il PER (Player Efficiency Rating) più alto della storia ed, ai Playoff, abbia terminato con una tripla doppia di media.

In questa stagione, il numero 15 di Denver sta innalzando ulteriormente il livello: 1° punti totali (579), 1° assist totali (196), 1° rimbalzi totali (255). Nelle ultime due partite ha piazzato due prestazioni da 30+ punti con 0 palle perse (non accadeva da oltre 40 anni), nelle ultime tre partite ha smazzato 45 assist, nelle ultime cinque gare ha una media di 33 punti ed, in stagione, ha la media più alta ai rimbalzi con 12.8; tutto questo con oltre metà delle partite disputate quest’anno senza l’altra stella della squadra Jamal Murray.