Serie C 2023/2024: Il Renate batte il Vicenza 2-1

Il Renate batte il Vicenza per 2-1. In una partita che si è accesa solo negli ultimi venti minuti di gioco, la squadra ospite riesce a violare la porta avversaria prima grazie a Sorrentino e successivamente con un’azione siglata da Rolando. Nelle ultime battute della gara, Scarsella trova la prima e unica rete del Vicenza, che esce dal campo sconfitta. Nella prossima giornata, la squadra vincitrice incontrerà la Pro Patria, mentre i vicentini sfideranno la Triestina.

La prima metà di gara non regala un grande spettacolo scenografico. La sfida si presenta infatti molto equilibrata, con il Vicenza che ha una percentuale maggiore di possesso palla, ma che non riesce a sfondare la difesa del Renate. La squadra ospite, d’altro canto, non concede spazi agli avversari, se non in rare occasioni dove i padroni di casa non riescono a mandare la palla in rete. Dopo l’intervallo, le due formazioni presentano le stesse dinamiche dei primi quarantacinque minuti e si dimostrano ancora più equilibrate. Soprendentemente, il Renate sblocca il risultato al 71‘ su punizione, grazie alla rete di Sorrentino. Il raddoppio arriva pochi minuti dopo, con un’inaspettata e rapida azione firmata da Rolando all’82‘. L’ultima rete della partita arriva negli ultimi trenta secondi di gioco, quando Scarsella butta la palla in porta al 94‘, per conquistare il primo e l’unico gol della gara.