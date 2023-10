Serie C 2023/24, il Taranto batte il Crotone: Kanoute e Cianci portano in paradiso Capuano

Nel big match del Girone C di Lega Pro è di Eziolino Capuano l’ultima parola che proietta il suo Taranto nei quartieri alti della classifica. Nel match a porte chiuse, il Taranto fa la partita sin dalle prime battute, nonostante le sgasate di Tribuzzi che scuotono la difesa di Capuano. Il vantaggio però arriva alla mezzora, quando la difesa degli squali lascia inspiegabilmente Kanoute a campo aperto. L’esterno si invola a tu per tu con Dini e lo batte per l’1-0. Da qui in poi il Taranto prende ancora di più il predominio della gara e del gioco, e sugli sviluppi di un calcio di punizione è la testata di Cianci che mette a segno il doppio vantaggio dei padroni di casa.

Nella seconda frazione Zauli prova a mettere tutte le punte a sua disposizione nel tentativo di riprendere feeling con la gara. Si abbassa con il passare dei minuti la pressione del Taranto con il Crotone che prende campo, ma i suoi attacchi risultano sterili. A dieci minuti dalla fine è Tumminiello a regalare una speranza agli squali, ma negli ultimi minuti il Taranto dimostra anche di saper soffrire e porta a casa così la gara.