Serie C 2023/2024, pari a reti bianche: Potenza-Messina è 0-0

Termina 0-0 il match tra Potenza e Messina, valevole per la diciottesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024. Al “Viviani” va in scena una sfida con poche emozioni e tanta tensione nel finale, con le due compagini che alla fine si prendono un punto a testa comunque utile per muovere la classifica. Il Potenza ci prova di più ma senza essere particolarmente pericoloso, il Messina dopo le due vittorie consecutive che hanno svoltato la classifica fa un altro piccolo passo nella complicata lotta per la salvezza.

La cronaca – La partita inizia su ritmi piuttosto alti e promettenti, specie da parte del Potenza che dopo pochi secondi va alla conclusione con Saporiti e al 7′ replica anche con un ispirato Volpe trovando in entrambi i casi un attento Fumagalli. Con il passare dei minuti però l’entusiasmo iniziale si spegne e il primo tempo si rivela così piuttosto avaro di emozioni e con ritmi nel complesso blandi. Il Messina prova a farsi vedere a sua volta, ma creando pochissimo negli ultimi venti metri. L’unico brivido per la retroguardia lucana arriva al 28′, quando una punizione dalla destra calciata da Firenze attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno riesca a deviare la palla. Inevitabile così andare a riposo all’intervallo sul punteggio di 0-0.

Cambia pochissimo nel secondo tempo, con il Potenza che continua a fare la partita ma senza creare occasioni concrete dalle parti di Fumagalli. Anche le girandole delle numerose sostituzioni non portano in dote l’episodio necessario per sbloccare la partita. Nel finale il Messina sembra rinunciare a costruire occasioni offensive e il Potenza prova il forcing. La miglior occasione arriva forse al 75′, quando il neo-entrato Pace calcia al volo da buona posizione mandando però a lato. Per il resto un paio di tiri murati dalla difesa siciliana e poco altro. Nel recupero tanto nervosismo in campo, ma alla fine la sostanza non cambia.