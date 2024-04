Serie C 2023/2024, la Juventus Next Gen rafforza la candidatura playoff: Entella battuta 2-0

Dopo la vittoria per 1-0 sull’Arezzo, la Juventus Next Gen batte 2-0 anche l’Entella e trova il secondo clean sheet consecutivo in questo recupero della trentatreesima giornata del girone B di Serie C. Tra le mura amiche la squadra di Brambilla sale così a 48 punti e consolida la sua candidatura ai playoff con un settimo posto a pari punti con il Pescara sesto, prossimo avversario di un Entella fermo in tredicesima posizione. Nel prossimo turno la Juventus dovrà invece vedersela con il Cesena, fresco di festa promozione.

Nella prima frazione di gioco è la squadra bianconera a fare la partita. L’aggressione nella metà campo avversaria funziona e anche il possesso offre buone soluzioni agli uomini di Brambilla, che costruiscono due palle gol nei primi 15 minuti. Al 7′ Hasa imbuca in area per Guerra che colpisce in modo sporco e trova la risposta d’istinto in tuffo di De Lucia. L’estremo difensore dell’Entella si ripete al 12′. Savona si inserisce in area e chiude il diagonale col destro, ma ancora una volta il portiere risponde presente stavolta con un bell’intervento col piede. Per la rete del vantaggio bisogna aspettare il 41′. Damiani si muove al limite dell’area e calcia col destro, trovando la deviazione di Manzi che spiazza De Lucia. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma l’Entella prova col passare dei minuti a prendere più campo. A chiudere però i giochi ci pensa Guerra. Sugli sviluppi di una transizione offensiva, Hasa imbuca per il compagno che a tu per tu con De Lucia lo beffa con un tocco sotto per il definitivo 2-0.