Pedri: “Ho sempre desiderato diventare calvo, non so perché”

Nel corso di un format sulla piattaforma ‘The Recidency’, il centrocampista del Barcellona, Pedri, ha risposto in modo decisamente bizzarro a una domanda arrivata da un utente, che gli ha chiesto dove e come si vedrà fra dieci anni: “Giocherò a calcio, e poco dopo sarò calvo. Ho sempre desiderato essere calvo, non so perché”. Il classe 2002 è attualmente infortunato e ha parlato anche del suo rientro: “Ritorno in campo? Ancora non ho una data precisa, ma tutto prosegue per il meglio e spero di poter recuperare quanto prima”.