Serie C 2023/2024, la Juventus U23 sbanca in casa della Torres. Vittorie anche per Pineto e Pro Patria

Il sabato della venticinquesima giornata della Serie C 2023/2024 si è aperto con la pesante vittoria della Juventus U23, capace di imporsi per 3-1 sul campo della Torres centrando il terzo successo consecutivo e continuando così la risalita in zona playoff. Davvero un gran momento per i bianconeri di mister Brambilla, che invece aprono sempre più la crisi dei sardi. Dopo un grande inizio di campionato, i ragazzi di Greco incappano nella quarta sconfitta delle ultime cinque giocate in campionato e vedono scappare via la capolista Cesena ora distante 12 punti in classifica.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nel primo tempo la Juventus NextGen passa alla prima vera occasione con Sekulov, che sfrutta al meglio il recupero palla di Damiani e il madornale errore in uscita di Nunziatini. Poche emozioni nella prima frazione, con Diakitè che si divora di testa il possibile 1-1 subito dopo il gol degli ospiti. Nel secondo tempo Greco ribalta la squadra con i cambi e la Torres scende in campo con ben altro piglio, creando diversi grattacapi dalle parti di Daffara. Quest’ultimo è bravo su una conclusione di Scotto, per il resto i bianconeri soffrono parecchio ma limitando le concessioni agli avversari. Proprio in uno dei momenti migliori della Torres ecco il colpo del ko, quando al 78′ Damiani si inventa una magia di sinistro che vale il raddoppio. Passano pochissimi istanti ed ecco anche il 3-0 del neo-entrato Anghelé a chiudere definitivamente i conti. Nel finale il rigore di Scotto a limitare il passivo, ma soprattutto l’ansia per la Juventus con l’infortunio di Poli al ginocchio. Le immagini non lasciano presagire niente di buono.

Nell’altro match delle 16:15 del girone B accade tutto nel finale tra Pineto e Lucchese, entrambe staccate in classifica dalla Juve NextGen. Padroni di casa avanti al 76′ con Ingrosso, poi i toscani rossoneri si proiettano in avanti e al 94′ trovano il pari con capitan Tiritiello. In campo anche il girone A con la vittoria della Pro Patria, che si impone in casa per 2-0 ai danni della Pergolettese grazie alle reti di Castelli e Stanzani nel secondo tempo.