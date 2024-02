Serie C 2023/2024, Juve Stabia sempre più prima: Cerignola battuta 4-0

La Juve Stabia blinda ulteriormente la vetta del girone C di Serie C. La squadra di Pagliuca batte 4-0 il Cerignola e sale a 51 punti in classifica. Un primo tempo a senso unico indirizza la sfida del ‘Menti’. Al 19′ c’è la prima, clamorosa chance per i padroni di casa. Su un lancio spiovente dalla difesa, Trezza esce dall’area e lascia indifesa la sua porta, ma calcola male i tempi dell’intervento: Adorante fa sponda di testa per Piscopo che cerca il gol da lontano, ma non inquadra lo specchio. Sono le prove generali per l’1-0 che arriva al 27′ con un colpo di testa vincente del solito Adorante. Il Cerignola subisce il contraccolpo e al 34′ deve fare i conti con il raddoppio della Juve Stabia. Romeo entra in area sulla sinistra e viene steso da Capomaggio. L’arbitro concede il rigore e dagli undici metri Candellone non sbaglia. L’attaccante è costretto ad uscire ad inizio ripresa a causa di un problema fisico ed è l’unica nota stonata di una serata perfetta per la capolista. Al 75′ c’è spazio anche per il 3-0 di Adorante che sfugge a Visentin e batte a rete col piattone. Nel finale è Piovanello a realizzare il poker che dà il via alla festa degli uomini di Pagliuca.