Basket, Eurolega: la Virtus Bologna vince sul Partizan in un finale da cardiopalma

La Virtus Bologna piega il Partizan 88-84, nel match valido per l’Eurolega. L’incontro inizia con pochi canestri, ma nella seconda metà si accende e il finale è uno spettacolo sportivo raro. Le due squadre lottano fino all’ultimo secondo, con Bologna che ne emerge vincitrice.

La partita tra le due squadre si dimostra intensa sin dai primi momenti. La Virtus passa avanti, ma il Partizan tallona la formazione italiana e sul finale trova il pareggio. Il primo parziale si dimostra positivo per entrambe le squadre, con Bologna però che perde diverse palle importanti. Dopo dieci minuti, il risultato è di 19-19. Nel secondo quarto, sono le difese a fare la differenza. I bolognesi arginano l’attacco solitamente prolifico della squadra avversaria, ma continuano le palle perse. Il Partizan, d’altro canto, non lascia spazio ai rivali e cerca di attaccare quanto più possibile. Durante il parziale si formano delle brecce – non molte – e la Virtus riesce a trovare il vantaggio. Si va a riposo con Bologna avanti per 35-31. Dopo l’intervallo, il match si accende. Avramonic si fa trascinatore del Partizan, Belinelli dei bolognesi. I due iniziano quasi una sfida personale, inanellando una serie di pesanti canestri. La Virtus sul finale prende il largo, ma la squadra di Belgrado è rapida a recuperare. Mancano dieci minuti di gioco e il punteggio è di 62-58. L’ultimo quarto della partita è altamente combattuto. Le due formazioni danno via ad una danza di sorpassi e controsorpassi. Nell’ultima frazione sul parquet, la Virtus concede troppi palloni, lasciando numerosi spazi. Sul finale, sono Cordinier e Abass i protagonisti e le emozioni sono da cardiopalma. Nell’ultimo minuto di gioco, Bologna rimonta, pareggia e passa in vantaggio. La partita termina con la vittoria degli emiliani per 88-84.