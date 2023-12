Serie C 2023/2024: Juve Stabia e Crotone pareggiano 1-1 allo Scida

Juve Stabia e Crotone pareggiano 1-1 allo Scida nel match valido per la 17ª giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Succede tutto nel primo tempo con la rete di Candellone su rigore e la risposta di Tumminello con un grande stacco di testa su palla di Petriccione. Nella seconda frazione i padroni di casa ci provano con più insistenza ma non riescono a trovare il successo che, ai punti, sarebbe stato meritato. Juve Stabia che resta in vetta e mantiene i 3 punti di vantaggio sul Picerno, 0-0 ieri in casa contro la Casertana terza a 31. Crotone che non riesce ad avvicinarsi e sale a 29 punti in quarta posizione.

RISULTATI E CLASSIFICA

LA PARTITA

3-4-1-2 per il Crotone con D’Alterio in porta e Leo, Loiacono e Papini davanti a lui. Linea a 4 con Tribuzzi, Di Stefano, Petriccione e Giron. D’Ursi a supporto di Tumminello e Gomez. 4-3-2-1 per la Juve Stabia con Demba Thiam tra i pali, difesa a 4 Andreoni, Bachini, Bellich e Mignanelli e centrocampo a 3 con Meli, Leone e Buglio. Erradi e Romeo a supporto di Candellone.

Parte forte la Juve Stabia, che prende subito il pallino del gioco in mano. Al 9′ Andreoni ci prova dalla lunga distanza e Loiacono tocca di mano alle porte dell’area di rigore con l’arbitro che indica subito il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Candellone, che non sbaglia davanti a D’Alterio portando in vantaggio gli ospiti dopo dieci minuti. Buona reazione del Crotone, che trova il gol del pareggio al 30′ con un grande stacco di Tumminello su punizione di Petriccione. Al 36′ Leo sfiora il 2-1, ma la deviazione decisiva di Bellich manda il pallone in calcio d’angolo. Subito prima di andare negli spogliatoi, Tribuzzi si vede annullare un gol per fuorigioco. Ritmi più bassi nel secondo tempo con Tumminello che al 63′ si mangia il 2-1 sparando alto di sinistro in piena area di rigore. Nel finale il Crotone non riesce a trovare il meritato gol vittoria.