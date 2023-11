Ligue 1 2023/2024, Nizza ancora in testa: 2-0 al Rennes. Bene anche Monaco e Reims

L’undicesima giornata della Ligue 1 2023/2024 ha visto andare in scena oggi ben sei partite, nelle quali non sono mancati gol ed emozioni. Il Nizza si conferma capolista, grazie al 2-0 rifilato al Rennes tra le mura amiche dell’Allianz Riviera. Decisivi il gol dell’ex Atalanta Boga in chiusura di primo tempo e la sfortunata autorete del portiere ospite Mandanda nel finale. Nel mezzo anche due espulsioni: Nizza in 10 per il rosso a Ndayishimiye al 74′, ma all’85’ ecco che la parità viene ristabilita con l’espulsione di Omari. I rossoneri rispondono così al Psg, vittorioso venerdì con il Montpellier, e al Monaco che oggi ha superato al Louis II il Brest per 2-0. Vantaggio firmato dall’ex Juventus Zakaria, poi nella ripresa Golovin a firmare il raddoppio che archivia il match.

Vittoria pesante per il Reims, che rimane in zona Champions grazie all’1-0 ottenuto in casa del Nantes: decisiva la rete di Ito al 75′. Prosegue anche il sorprendente cammino del Le Havre, che sale al settimo posto grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Tolosa. Protagonista assoluto Bayo, che prima sigla il pareggio al minuto 83 e poi al 94′ regala i tre punti agli ospiti.

Nelle parti meno nobili della classifica, prosegue la crisi del Lione che non va oltre l’1-1 in casa contro il Metz in un vero e proprio scontro diretto. L’OL rimane quindi a secco di vittorie in campionato e ultimo con 4 punti, a -7 dalla zona salvezza. Pareggio a reti bianche invece tra Strasburgo e Clermont, con i padroni di casa costretti anche in 10 uomini nel quarto d’ora finale per il rosso a Senaya. Il Clermont rimane penultimo a 6 punti, lo Strasburgo sale a 12 punti ma con solo due raccolti nelle ultime cinque partite giocate.