Serie C 2023/2024, il Pescara torna a vincere: Arezzo battuto 2-1 in casa

Il Pescara batte 2-1 l’Arezzo nel match della ventiduesima giornata del girone B di Serie C. Dopo quattro partite senza vincere, la squadra di Zeman torna a conquistare i tre punti e lo fa in trasferta contro un Arezzo che nel finale ha sfiorato più volte la rete del pareggio. La prima svolta della gara arriva al 12′. Masetti commette fallo su Vergani in area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri va Merola che incrocia e realizza la rete del vantaggio. L’Arezzo reagisce con il calciatore più ispirato, Pattarello: l’attaccante ci prova al 21′ con un diagonale ma il suo destro è fuori misura. La rete del pareggio dei padroni di casa è solo rinviata al 29′. Donati sulla destra crossa al centro dove Gaddini a rimorchio aggancia e spedisce la palla in rete nell’angolo opposto. Al Pescara però basta un calcio piazzato per tornare avanti nel punteggio. Troppo statica la difesa dell’Arezzo al 35′ su calcio d’angolo: Di Pasquale svetta più in alto di tutti e manda la palla all’incrocio dei pali. Nel finale è l’Arezzo a prendere il pallino del gioco e ad organizzare l’assedio. All’80’ Plizzari salva su un colpo di testa di Polvani. Sul calcio d’angolo successivo l’ex Milan blocca a terra dopo una mischia in area e una deviazione sotto misura di Mawuli. L’arbitro concede sei minuti di recupero, ma il Pescara si salva anche su un bello spunto del solito Pattarello che addomestica un pallone e calcia sul fondo. La squadra di Zeman sale a 35 punti. Arezzo fermo a 29.