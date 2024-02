Serie C 2023/2024: il Mantova vince ad Alessandria e resta al comando, Pescara battuto in casa

Il Mantova vince e risponde al Padova nella ventiseiesima giornata della Serie C 2023/2024. Nel girone A la capolista torna a +8 sulla prima inseguitrice grazie al blitz sul campo dell’Alessandria sempre più ultimo e desolato, con l’incubo retrocessione diretta che prende forma. Il testa-coda è comunque molto equilibrato ed è un gol di Bombagi a inizio match a regalare i tre punti alla formazione di Davide Possanzini, ora a quota 63 punti in classifica. Sempre nello stesso raggruppamento, il Vicenza batte la Pro Vercelli per 2-0 grazie ai gol di Sandon e Pellegrini nel giro di due minuti nel cuore del primo tempo, mentre la Triestina si fa rimontare malamente in casa dal Renate: la sblocca Anzolin per gli alabardati, ma Sorrentino pareggia subito e poi nel finale Paudice e ancora Sorrentino firmano il successo ospite.

Nel girone B, invece, il Cesena è ormai lanciato verso la vittoria del campionato e il tanto agognato ritorno in Serie B: vittoria per 1-0 sull’Arezzo, squadra sempre insidiosa, grazie all’autogol di Chiosa, e con una partita in più sulla Torres sono addirittura 15 i punti di vantaggio. Crolla invece il balbettante Pescara di Zeman: in vantaggio con Merola, gli abruzzesi si fanno rimontare dalla Spal con i gol di Antenucci e Maistro per tre punti chiave.