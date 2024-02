Lipsia-Real Madrid, infortunio al polpaccio per Brahim Diaz: esce a 5′ dalla fine

Atmosfera che si fa intensa in quel di Lipsia durante il secondo tempo dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. I Blancos sono avanti 1-0 grazie a un gol di Brahim Diaz e proprio l’ex giocatore del Milan si è dovuto fermare a all’84° per un problema al polpaccio. L’autore del gol si è accasciato a terra, ma la formazione di casa ha proseguito l’azione andando non troppo lontana dal gol del pari e ricevendo la prevedibile reazione da parte dei calciatori di Ancelotti, Kross per primio. Al posto di Brahim è entrato Lucas.