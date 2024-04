Serie C 2023/2024, girone C: Taranto corsaro a Monopoli nel derby pugliese

Vittoria esterna pesante per il Taranto, che nella 36° giornata del girone C della Serie C 2023/2024 vince il derby pugliese del “Veneziani” in casa del Monopoli e rilancia le sue ambizioni nella lotta per un miglior piazzamento possibile verso i playoff. Gli uomini di Ezio Capuano possono ancora puntare al quarto posto, mentre il Monopoli rimane all’interno della zona playout e ha ancora 180′ per provare a conquistare la salvezza diretta al termine della stagione regolare.

Pochissime emozioni nel primo tempo, in cui le squadre si affrontano con grande intensità senza però riuscire a produrre occasioni da gol concrete se non con alcune conclusioni che non impensieriscono i due portieri. Inevitabile quindi lo 0-0 dopo i primi 45′, con il Taranto che perde Panico per infortunio dopo poco più di mezz’ora.

Ben diverso l’andamento del secondo tempo, che dopo una prima fase di studio inizia a regalare parecchie emozioni. Il Taranto sale di colpi e al 60′ passa in vantaggio con il neo-entrato Orlando, che alla prima palla toccata risolve una mischia con il gol dello 0-1. La reazione del Monopoli è immediata, ma il colpo di testa di Sosa termina a lato di un soffio. Al 75′ l’episodio che accende il finale: proprio Sosa finisce a terra dopo un contatto con Mastromarco e guadagna il rigore per il Monopoli. Sul dischetto va Borello che non sbaglia e firma il pareggio. La partita vive di continui ribaltamenti di fronte, così il Taranto prima sfiora l’1-2 con De Marchi e al minuto 83 torna in vantaggio grazie all’incredibile gol di Riggio. Quest’ultimo da lontanissimo sorprende Gelmi con una parabola che si insacca per il 2-1 degli ospiti. Nel finale il Monopoli prova nuovamente a reagire, ma stavolta non riesce a trovare il pari.