Serie C 2023/2024, girone C: il Foggia vince soffrendo, pareggia il Benevento

La ventiseiesima giornata del girone C della Serie C 2023/2024 si è chiusa con le sfide delle 20:30 che hanno regalato diversi spunti di interesse. Importante passo nella lotta salvezza per il Foggia, che nonostante più di 40 minuti in inferiorità numerica riesce a battere 3-2 il Monopoli provando così ad allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Ospiti avanti al 14′ con Ardizzone, ma prima dell’intervallo i rossoneri ribaltano la situazione con le reti di Ercolani e Santaniello. A inizio secondo tempo il secondo giallo a Silvestro complica i piani del Foggia, che subisce la reazione del Monopoli e il pareggio targato Viteritti. Nonostante l’inferiorità numerica però i padroni di casa riescono ancora una volta a cambiare le sorti della partita, con il gol di Gagliano al 75′ che vale tre punti davvero preziosi. Il Monopoli rimane invece quartultimo a 23 punti, sei in meno del Foggia.

Pareggio invece per il Benevento, che non va oltre l’1-1 casalingo con l’Audace Cerignola e aggancia così Avellino e Taranto al terzo posto con 45 punti. Al Vigorito i padroni di casa trovano il vantaggio con Capellini al 24′, ma gli ospiti reagiscono e nel finale trovano il pareggio grazie al gol di Capomaggio all’80’.