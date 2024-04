Serie C 2023/2024, girone C: il Brindisi continua a vincere da retrocesso, bene anche il Monterosi

Continua a vincere il Brindisi, che nonostante la retrocessione già aritmetica in Serie D non accenna a mollare di un centimetro. Nella terzultima giornata del girone C della Serie C 2023/2024 è infatti arrivata la terza vittoria consecutiva dei pugliesi, che davanti al pubblico amico del “Fanuzzi” hanno battuto 2-0 il Sorrento decimo in classifica. Grande prestazione per i padroni di casa, che continuano a onorare il campionato e si impongono con pieno merito grazie ai gol di Labriola al 27′ e di Guida all’82’. Al contrario prestazione a dir poco incolore per gli ospiti, che rischiano di vedere complicarsi il proprio cammino verso un posto nei play-off.

Vince l’ultima in classifica, ma anche la penultima. Il Monterosi Tuscia ha infatti superato 3-1 il Giugliano, rilanciando le proprie ambizioni in vista dei playout. I laziali hanno messo le cose in chiaro a cavallo tra primo e secondo tempo con la doppietta di Eusepi, poi gli ospiti si sono riportati sotto con Salvemini ma in pieno recupero è arrivato il contropiede vincente di Silipo a chiudere definitivamente i conti.

Alle ore 16:00 spazio anche a una partita del girone A, con Albinoleffe e Renate che non sono andate oltre lo 0-0. Le due squadre restano così divise da un solo punto, con gli ospiti al decimo posto che garantisce i playoff e i padroni di casa una lunghezza più sotto. Il tutto in una zona di classifica che rimane cortissima.