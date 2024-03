Serie C 2023/2024, il Foggia fa festa allo ‘Zaccheria’: Riccardi ed Ercolani rimontano la Juve Stabia

E’ arrivata allo stadio Pino Zaccheria di Foggia la terza sconfitta in campionato della Juve Stabia, capolista del girone C della Serie C 2023/2024 che nel match valido per la trentaduesima giornata è stata sconfitta per 2-1 dai satanelli. La serata sembrava in discesa per i campani, capaci di portarsi in vantaggio dopo soli 4′ grazie a Leone. La squadra di casa ha però reagito, trovando il pari al 10′ con Riccardi e, nonostante una ripresa di grande sofferenza (con tante chance per la Juve Stabia fino a un vero e proprio assedio), trovando anche la rete del vantaggio al 72′ con Ercolani. Il Foggia ottiene così tre punti pesanti per allontanarsi dalla zona playout e soprattutto credere ancora nei playoff. Spreca invece una chance per allungare la Juve Stabia, comunque ancora salda al primo posto.

Per quanto riguarda gli altri match andati in scena nella serata, Monopoli e Turris non si sono fatte male a vicenda, accontentandosi di un punto ciascuno, molto prezioso in chiave salvezza. Successo di misura invece per il Monterosi Tuscia, capace di mandare al tappeto il Crotone: decisiva la marcatura di Eusepi al 46′ del primo tempo. Infine, nel girone B, la capolista Cesena ha superato per 2-0 la Vis Pesaro, facendo un’ulteriore passo verso la promozione diretta. I tre punti sono arrivati grazie alle reti di Berti e Ogunseye: la Torres, seconda, è distante ora 11 punti.