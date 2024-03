Liga 2023/2024: il Barcellona spazza via l’Atletico Madrid, prima vittoria per l’Almeria

Il Barcellona domina l’Atletico Madrid nella 29ª giornata di Liga 2023/2024. La squadra di Xavi blinda un piazzamento in zona coppe europee salendo al secondo posto a 64 punti. Partita dominata dai blaugrana, che aprono le danze al 38′ con Joao Felix. Lewandowski raddoppia al 47′ e Lopez archivia la pratica al 65′. Atletico nervoso e visibilmente provato dalle fatiche di Champions contro l’Inter. I Colchoneros ora sono chiamati a una reazione in campionato, per evitare di non qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra di Simeone è scesa al quinto posto a 55 punti, superata anche dall’Athletic Bilbao, quarto a 56 punti.

Nelle altre partite della giornata, il Villareal piega per 1-0 il Valencia in casa. Decisivo il gol al 54′ Cuenca, dopo il rigore sbagliato da Baena al 39′. Il sottomarino giallo si avvicina in classifica proprio ai giallorossi. La squadra di Marcelino sale al nono posto a 38 punti, a 2 lunghezze da quella di Baraja. Arriva la prima vittoria in campionato per l’Almeria che, dopo aver pareggiato con Siviglia, Atletico Madrid e Girona, batte 1-0 in trasferta il Las Palmas. Decide la rete di Leo Baptistao al 14′. La squadra di Mel resta condannata alla retrocessione, visti i 13 punti in classifica e i 14 di ritardo dal Celta Vigo 17°. Celta Vigo che ha vinto in rimonta 2-1 in casa del Siviglia. Al gol di En Nesyri (18′) rispondono Perez (72′) e Strand Larsen (78′). I ragazzi di Giraldez restano in 17ª posizione, ma allungano a +5 sul Cadice, a 22 punti e ad oggi retrocesso. Siviglia che resta 16° a 28 punti, in un’annata decisamente storta. Successo casalingo per il Rayo Vallecano, che batte il Betis 2-0 e allunga a +7 sulla zona retrocessione salendo a 29 punti in 15ª posizione. Decidono i gol di Lejeune (40′) e Camello (78′).