Serie C 2023/2024: la Fermana ribalta il risultato con la Juventus Next Gen, 2-1

Terminata la sfida tra Fermana e Juventus Next Gen, valida per la 18esima giornata del girone B di Serie C 2023/2024. A vincere è stata la squadra di casa con il punteggio di 2-1.

Nel primo tempo abbiamo avuto poche occasioni da entrambe le parti. Da esterno a esterno, al 10′, arriva il cross pennellato di Mulazzi. Turicchia ci arriva in spaccata ma Furlanetto blinda la porta. Al 15′ Savona crossaa dalla destra: Cerri colpisce bene ma trova il miracolo di Furlanetto. Al 24′ occasione clamorosa fallita da Guerra! Bella azione corale dei bianconeri, poi Palumbo dalla destra mette dentro un cross basso e Guerra fallisce da due passi.

Nel secondo tempo i padroni di casa dominano la scena, con un lampo dei torinesi. Il vantaggio bianconero arriva al 55′: Inserimento di Damiani che allarga per Cerri. Cross perfetto per la testa di Guerra, che dentro l’area non perdona, 0-1. All’82′ arriva il pareggio della Fermana. Calcio d’angolo di Giandonato, Santi salta più alto di tutti e pareggia, 1-1. All’88′ arriva il ribaltone! Giandonato da fuori area trova l’angolino e chiude il match, 2-1. Traversa di Comenencia su colpo di testa al 90′. Al 93′ viene espulso Guerra per fallo di reazione.