Serie C 2023/2024: la Fermana frena il Pescara, colpi esterni per Potenza e Cerignola

Si è chiusa con una sorpresa la 19^ giornata di Serie C 2023/2024 per quanto riguarda il girone B. Il Pescara è stato infatti fermato tra le mura amiche sull’1-1 dalla Fermana. Gli abruzzesi avevano sbloccato la gara al 60′ con Vergani, ma in pieno recupero sono stati raggiunti da Grassi, che a 3′ dal suo ingresso in campo ha trovato la via del gol. Il Pescara fallisce così l’aggancio al secondo posto, mentre la Fermana ottiene il quarto risultato utile consecutivo e continua a risalire la china, seppur ancora ultima.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Due successi di misura invece nel girone C, dove sorridono Audace Cerignola e Potenza. I pugliesi hanno centrato la seconda vittoria di fila, espugnando il campo del Giugliano grazie a una rete di D’Ausilio alla mezz’ora. I lucani hanno invece superato la Virtus Francavilla grazie a un gol di Sbraga, arrivato a un minuto dall’intervallo. Se il Cerignola consolida il proprio piazzamento in zona playoff, il Potenza invece si allontana dalla zona retrocessione. Secondo ko consecutivo, infine, sia per Giugliano che Francavilla, ma solo questi ultimi stazionano in zona playout.