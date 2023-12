Highlights Trento-Napoli 101-94, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Il video con gli highlights di Trento-Napoli 101-94, sfida valida come 13^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Successo meritato per la Dolomiti Energia, che ottiene un vantaggio significativo già nel primo tempo e lo amministra con grande lucidità. La squadra ospite non molla mai e nel finale riesce a riportarsi persino a -6, ma Ellis e compagni non tremano e conquistano due punti importanti davanti ai propri tifosi.