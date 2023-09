Serie C 2023/2024: esordio con sconfitta per l’Atalanta U23, poker Legnago e colpo Giana Erminio

Esordio con sconfitta per l’Atalanta U23 nella prima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Per la prima volta inserita nel campionato della Lega Pro, la squadra B della Dea è partita con un ko in casa contro la Virtus Verona, un 2-3 spettacolare in cui sono proprio i bergamaschi a sbloccarla con Cissé, salvo subire la rimonta della formazione scaligera del presidente-allenatore Fresco, che ribalta tutto con la doppietta di Cesaretto e sembra chiuderla con Manfrin, mentre Ngock in pieno recupero accorcia ma non evita il ko alla formazione guidata da Modesto.

Colpaccio da parte della Giana Erminio sul campo della Pro Patria. E’ Fumagalli a portare avanti gli ospiti nel primo tempo, poi nella ripresa il momentaneo pareggio a opera di Stanzani al quale risponde a venti minuti dalla fine Fall con la rete che frutta tre punti d’oro nella partita inaugurale. Infine, sempre nelle sfide delle 16.15, nettissima la vittoria del Legnago, che regola per 4-0 l’Arzignano Valchiampo grazie ai gol di Svidercoschi, Martic, Rocco e Mbakogu: con questo successo largo, i veneti sono momentaneamente in vetta per differenza reti.