Serie B 2023/24: Bjarnason stende il Cosenza, esordio vincente per il Brescia

Basta un gol di Bjarnason al Brescia per battere 1-0 il Cosenza nel primo match stagionale in un Rigamonti a porte chiuse per squalifica. Primo tempo piuttosto noioso, costellato da errori da entrambe le parti e da molto nervosismo, segno che si fanno ancora sentire le scorie dell’ultimo match disputato tra le due squadre, il ritorno della finale playout della Serie B 2022/23, vinta dal Cosenza e finita in rissa. Eloquente il dato dei tiri in porta dei primi 45 minuti, 0 per entrambe le formazioni.

Nella seconda frazione la situazione si sblocca presto, quando al 53′ Bjarnason manda in vantaggio il Brescia. Splendida triangolazione tra Bianchi, Fogliata e l’islandese, che si inserisce e da centro area apre il piattone trovando l’angolino e il primo gol stagionale delle Rondinelle. Il Cosenza prova a reagire ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, si segnala soltanto una gran punizione da fuori di Calò che finisce di poco a lato. Fioccano le ammonizioni da entrambe le parti, fino a quando i calabresi rimangono in 10 uomini per una brutta entrata a gamba alta di Sgarbi su Borrelli. Nel finale il Brescia amministra abbastanza agevolmente il risultato complice anche la superiorità numerico, portandosi dunque subito a quota 3 punti alla prima uscita stagionale. Secondo stop consecutivo invece per il Cosenza, che rimane con 4 punti in classifica.