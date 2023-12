Serie C 2023/2024: Catania ko, il derby siciliano va al Messina

Il Messina batte il Catania 1-0 in casa nel derby siciliano valido per la 17ª giornata del Girone C di Serie C 2023/2024. Il match winner porta la firma di Emmausso, che con il suo gol al 71′ regala ai suoi la seconda vittoria consecutiva in campionato. Prima sconfitta della gestione Lucarelli a Catania. I rossoblù restano fermi a 22 punti in 10ª posizione. Messina che continua a risalire e ora è 16° a 17 punti con una sola lunghezza in meno del Potenza momentaneamente salvo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA PARTITA

4-3-3 per il Messina con Fumagalli in porta difeso da Salvo, Manetta, Pacciardi e Ortisi. Linea a 3 con Firenze, Franco e Frisenna. Tridente offensivo con Emmausso e Ragusa ai lati di Plescia. 4-2-3-1 per il Catania con Livieri tra i pali e Castellini, Curado, Silvestri e Mazzotta in difesa. Mediana con Quaini e Zanellato. Dietro a Dubickas c’è il tridente Chirico, Deli, Marsura.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con le occasioni che arrivano tutte nel finale. Prima il Messina sfiora il vantaggio con un tiro cross di Ragusa che per poco non sorprende uno spiazzato Livieri. Poi il Catania colpisce una traversa nel recupero con Chirico. Nel secondo tempo Emmausso scalda subito i guantoni di Livieri e Ragusa sulla respinta liscia il pallone del potenziale 1-0 Messina. La prima occasione per il Catania arriva al 58′ con Fumagalli che risponde presente su una grande girata di Dubiskas. Al 71′ arriva il vantaggio del Messina. Errore in disimpegno degli ospiti, Zunno ne approfitta e si invola davanti a Livieri servendo Emmausso, che non può sbagliare a porta spalancata.