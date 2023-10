Serie C 2023/2024: Castelli risponde a Bortolussi, il Padova si ferma in casa contro la Pro Patria

Padova e Pro Patria pareggiano 1-1 nel match valido per la settima giornata di Serie C 2023/2024. Ottima prova degli ospiti che conquistano un punto importantissimo in un campo scomodo come l’Euganeo. Succede tutto nel secondo tempo con Bortolussi che prima apre le danze al 61′ e poi causa il rigore poi trasformato da Castelli all’83’. Padova che interrompe la striscia di cinque vittorie consecutive e sale a 17 punti in classifica a +1 sul Mantova. Secondo pareggio consecutivo per la Pro Patria, che ora è a 8 punti in 13ª posizione. Nella prossima giornata la squadra di Torrente giocherà in casa della Pro Sesto, mantre quella di Colombo ospiterà il Mantova.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

LA CRONACA

3-5-2 per il Padova con Belli, Crescenzi e Delli Carri a difendere i pali di Antonio Donnarumma. Linea a 5 con Capelli, Radrezza, Varas, Fusi e Villa. Davanti il tande, Palombi-Bortolussi. A disposizione Bianchi, Calabrese, De Marchi, Dezi, Favale, Granata, Kirwan, Rossi, Russini e Zanellati. 3-5-2 anche per la Pro Patria con Rovida in porta e Saporetti, Moretti e Fietta davanti a lui. A centrocampo Renault, Nicco, Bertoni, Mallamo e Ndrecka. Davanti Castelli accanto a Stanzani. A disposizione Bashi, Caluschi, Citterio, Ferri, Lombardoni, Mangano, Marano, Minelli, Parker, Piran, Pitou, Vaghi e Zanaboni.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi con il Padova a fare la partita e la Pro Patria tutta dietro la linea del pallone in attesa di trovare spazio in contropiede. Poche occasioni rilevanti con un destro in diagonale di Capelli dal limite dell’area di rigore e una girata di Bortolussi dagli undici metri alta di poco. La chance più grande arriva a tempo quasi scaduto con una doppia super risposta di Rovida all’inserimento in area di Varas, che non riesce a trascinare il Padova avanti all’intervallo. Il primo squillo della Pro Patria arriva in avvio di secondo tempo. Stanzani raccoglie un disimpegno errato di Delli Carri al limite dell’area, ma non riesce ad angolare il suo destro trovando la respinta pronta di Donnarumma. Dopo gli svariati tentativi della prima frazione, i padroni di casa trovano il gol al 61′. Calcio di punizione dalla trequarti della Pro Patria, Rovida valuta male i tempi dell’uscita e si fa anticipare da Bortolussi, che di testa trova il gol del vantaggio. Padova in controllo che però al 79′ rischia di subire il gol dell’1-1, ma Donnarumma compie un miracolo sulla conclusione a botta sicura di Castelli. Sugli sviluppi del calcio d’angolo seguente proprio colui che aveva sbloccato il match, Bortolussi, tocca di mano in una mischia in area di rigore. L’arbitro indica il dischetto, dove di presenta Castelli che questa volta batte Donnarumma e firma l’1-1 all’82’. Nel finale il Padova non riesce a trovare il gol della sesta vittoria consecutiva in campionato.