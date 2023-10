Juventus-Torino 2-0, Juric sconsolato: “Mi dispiace tanto per i tifosi, mi aspetto di più”

“La squadra ha approcciato molto bene la partita, ha attaccato nella maniera giusta, non subiva ed era molto concentrata. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene sui piazzati, c’è grandissimo rammarico sicuramente”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric dopo la sconfitta nel derby della Mole contro la Juventus: “La squadra ha fatto la partita giusta nel primo tempo, ha fatto quello che doveva, abbiamo tolto tutti i punti di riferimento creando anche situazioni pericolosi. La ripresa si è aperta con il loro gol, poi al secondo calcio d’angolo c’è stato un altro gol. Poi è normale che la Juve si chiude, aspetta e diventa molto dura. La partita è stata preparata ed è stata fatta come volevamo, non mi aspettavo di prendere gol così. Il primo calcio d’angolo è stato regalato in modo abbastanza clamoroso”. E ancora: “Mi dispiace davvero tanto per i tifosi. Mi aspetto di più da parte di tutti, in certe situazioni si può far meglio, anche l’opzione dei due attaccanti ci sta. Adesso vediamo con la sosta come vogliamo impostare il lavoro, ci sono delle problematiche da risolvere”.