Serie C 2023/2024: il Benevento piega il Sorrento nel finale, il derby è dei giallorossi

Il Benevento batte il Sorrento 1-0 in trasferta nel match valido per la nona giornata del girone C di Serie C 2023/2024. I giallorossi si portano a casa una partita complicatissima, in cui i padroni di casa hanno resistito in maniera molto ordinata a tutti gli attacchi della squadra di Agostinelli. Il match winner è di Don Bolsius, che all’85’ con un destro al volo batte un incolpevole Marcone. Nell’assedio finale il Sorrento non riesce a pareggiare i conti fermando la striscia di due vittorie consecutive. Benevento che torna al successo dopo due giornate e sale a 15 punti agganciando il terzetto di squadre al secondo posto formato da Cerignola, Latina e Foggia. Juve Stabia in testa a 18 punti e impegnata stasera con la Turris. La squadra di Maiuri resta ferma a 8 punti al 15° posto. Nella prossima giornata il Benevento andrà in trasferta a Foggia, mentre il Sorrento giocherà a Potenza.

RISULTATI E CLASSIFICHE

4-3-3 per il Sorrento con Marcone in porta e Todisco, Blondett, Fuso e Loreto nei quattro di difesa. Centrocampo a tre con Vitale, Cuccurullo e De Francesco. In avanti La Monica e Scala ai lati di Ravasio. A disposizione Del Sorbo, D’Aniello, Colombini, Konè, Petito, Bonavolontà, Comino, Martignago, Badje, Messori, Vitiello e Panelli. 3-4-2-1 per il Benevento con Pastina, El Kaouakibi e Berra a proteggere Paleari. Linea a cinque con Kubica, Talia, Agazzi e Karic. Sulla trequarti Ciano e Improta a supporto di Ferrante. A disposizione Manfredini, Terranova, Capellini, Masciangelo, Rillo, Viscardi, Perlingieri, Bolsius, Rossi, Masella, Alfieri, Carfora, Tello, Sorrentino e Marotta.

Primo tempo a ritmi piuttosto bassi. Il primo squillo arriva dagli ospiti con un sinistro insidioso di Ferrante che trova la respinta attenta di Marcone. Poche occasioni da segnalare, Sorrento ben messo in campo e Benevento che fatica a trovare un varco nel fortino difensivo della squadra di casa. Al 33′ ci prova Improta da fuori, ma arriva la respinta sicura di Marcone. Secondo tempo sullo stesso filone del primo. Sorrento schiacciato dietro e Benevento che fatica a sfondare. Al 65′ Ciano sfiora il vantaggio con un sinistro a incrociare che sfiora il palo. All’85’ gli ospiti riescono a sbloccarla con un destro al volo perfetto di Don Bolsius, subentrato al 60′ al posto di Kubica. Nel finale il Sorrento rimane in dieci uomini con il rosso diretto a Messori che pregiudica le possibilità di pareggio dei suoi.