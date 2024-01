Attraverso una nota, la Lega Pro ha ufficializzato la data in cui verrà recuperata la sfida Atalanta U23-Renate, valevole per la quarta giornata di ritorno del girone A di Serie C 2023/2024. Originariamente in programma lunedì 29 gennaio, la sfida era stata rinviata per nebbia, ma si disputerà nella giornata di mercoledì 21 febbraio alle ore 14.