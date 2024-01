Sport, 18 segnalazioni di scommesse anomale nelle ultime due stagioni sportive

Sono state ben 18 le segnalazioni di scommesse anomale ricevute nelle ultime due stagioni sportive (dal 2021 al 2023) – protagonista il calcio, seguito dal tennis -, con la percentuale delle segnalazioni di scommesse anomale relative ad eventi disputati all’estero che corrisponde al 55,6% del totale. Tali dati sono stati resi noti dal direttore del Servizio Analisi Criminale e vice direttore dell’Uiss, Stefano Delfini, in occasione di una riunione dell’Unità Informativa Scommesse Sportive (Uiss). Tale riunione è stata presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza-direttore Centrale della Polizia Criminale, Raffaele Grassi, e ha visto la presenza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del Ministero dell’ Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e del mondo dello sport (Coni e Figc). Presenti anche due atleti dei gruppi sportivi delle Forze di Polizia, in qualità di esperti nominati dal ministro dell’Interno.