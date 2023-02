Serie C 2022/23: vittoria in rimonta della Carrarese, successo anche dell’Entella

Termina 2-1 il match tra Carrarese e Imolese, partita valida per la 28esima giornata del girone B di Serie C 2022/23. La partita, disputata allo Stadio dei Marmi, è stata decisa dalle reti di Della Latta e Capello, di Simeri il gol ospite. Vittoria importante dunque per la Carrarese, che sale a quota 45 punti in classifica.

La cronaca

In avvio di partita è la Carrarese a fare la partita, con diverse iniziative offensive soprattutto dalle fasce. Al 3′ Ciccone tenta di impensierire la difesa dell’Imolese, con un cross che però viene deviato in angolo. Al 10′ ci prova Grassini con una bel guizzo sulla fascia, tuttavia bloccato in area piccola da Molla. Al 21’ è ancora la Carrarese a rendersi pericolosa in avanti, con Bozhanaj che raccoglie e conclude dal limite dell’area. Il suo tiro però è debole e termina a lato della porta di Molla. Al 22’ l’Imolese passa in vantaggio, alla prima vera occasione creata in avanti. Cross di D’Auria dalla sinistra, inserimento e deviazione vincente di Simeri in area piccola. Al 28’ tuttavia la Carrarese non ci sta e prova a reagire, con un colpo di testa pericoloso di Della Latta. Quest’ultimo infatti sfiora il palo, su suggerimento di Schiavi su calcio di punizione. Al 38’ altra occasione per i padroni di casa, con una conclusione sulla traversa di Capello. Quest’ultimo raccoglie il pallone in area piccola da sinistra e tira a botta sicura, la sfera però colpisce in pieno il legno più alto della porta di Molla. Al 42’ tuttavia arriva il pareggio della Carrarese, con un bel colpo di testa di Della Latta sugli sviluppi di calcio d’angolo. I padroni di casa poi non si fermano e al 45’ trovano il vantaggio. Cross dalla sinistra di Cicconi, dalla parte opposta arriva Capello che insacca colpendo al volo.

Nel secondo tempo, dopo un avvio abbastanza bloccato, al 54’ arriva la prima azione offensiva della frazione, creata dalla Carrarese. Bel cross in corsa di Grassini per Capello, che tuttavia colpisce di testa e manda alto sopra la traversa. Al 56’ ci prova dalla distanza Agyemang per l’Imolese, ma il suo tiro termina lontano dallo specchio della porta di Breza. Al 63’ torna ad essere pericolosa la Carrarese, con una grande discesa sulla fascia di Grassini. Quest’ultimo entra in area di prepotenza e crossa al centro, ma il suo tentativo viene murato da un difensore avversario. Al 66’ grande chance per l’Imolese, con Simeri che riparte in velocità e si trova davanti a Breza in area di rigore. La sua conclusione però si stampa sulla traversa, mancando quindi l’appuntamento con il gol. Al 74’ ci prova ancora l’Imolese con un tiro di D’Auria dal limite dell’area. La sua conclusione è però sbilenca e termina lontano dalla porta di Breza. All’80’ torna a farsi vedere in avanti la Carrarese, con un tiro potente di Schiavi dalla distanza. Il tentativo però è centrale e viene parato in due tempi da Molla. Nel finale poi i padroni di casa gestiscono al meglio il vantaggio e portano a casa il quarto successo consecutivo.

Tra le altre partite delle 17.30 vittoria della Virtus Entella, 3-0 al Montevarchi, così come della Lucchese contro la Vis Pesaro. Bene anche la Recanatese, che vince di misura con il Pontedera. 1-1 invece tra Ancona e Olbia.