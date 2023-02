Bundesliga 2022/2023, il Dortmund ne fa quattro all’Hertha: raggiunte in vetta Bayern e Union

Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Borussia Dortmund (otto, considerando tutte le competizioni), che nel match valido per la ventunesima giornata di Bundesliga 2022/2023 sconfigge per 4-1 l’Hertha Berlino. A sbloccare la gara è Adeyemi, che si ripete dopo il gol vittoria nell’andata degli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio e porta la firma di Malen, che manda i gialloneri a riposo sul 2-0. In avvio di ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Tousart, ma il Dortmund cala il tris e chiude i giochi con Reus a un quarto d’ora dal 90′. Nel finale c’è gloria anche per Brandt, che sigla il quarto gol e sugella la vittoria. Gli uomini di Terzic approfittano dei passi falsi di Bayern Monaco e Union Berlino per raggiungerle in vetta alla classifica a quota 43 punti. A 13 giornate dalla fine, la Bundesliga è più aperta che mai.

