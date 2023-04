Serie C 2022/23: il Pescara chiude in terza posizione, la Juve Stabia agguanta l’obiettivo playoff

Il Pescara chiude in bellezza e fissa la terza posizione in classifica, frena invece il Picerno che chiude la stagione in sesta posizione. La Juve Stabia si fa beffare sul finale, pareggio dell’Audace Cerignola che non agguanta la tanto sperata quarta posizione e conclude il campionato al quinto posto. Le vespe invece rischiano l’esclusione dai playoff, ma i risultati degli altri campi graziano i campani che conquistano l’ultima posizione a disposizione.

Termina in pareggio tra Juve Stabia e Audace Cerignola, bene i padroni di casa nella prima frazione di gioco. Il risultato viene sbloccato all’11esimo minuto grazie al cross di Dell’Orfanello che la mette in area per Silipo, destro che scavalca il portiere e 1-0. Raddoppio messo a segno poi al 21esimo: è Caldore ad arrivare bene su un corner battuto in area da Scaccabarozzi. Grande conclusione del numero 24 che spiazza Saracco sulla destra. Allo scadere dei quattro minuti di recupero arriva poi la rete degli ospiti, è Capomaggio a tentare la conclusione dalla lunghissima distanza, bene il tiro che non lascia tempo alla parata di Baroni. La ripresa procede a ritmi equilibrati, è nei minuti finali però che gli ospiti trovano il pareggio con il tiro a due passi dalla porta di Malcore. Termina 2-2.

Gran match al Donato Curcio tra Picerno e Pescara. Entrambe le formazioni costruiscono, ma sono gli ospiti a trovare il vantaggio nella prima frazione di gioco. Al 32esimo un fallo di Guerra su Merola, concede ai delfini un penalty in favore: è Lescano a posizionarsi sul dischetto e battere dagli undici metri. Nella ripresa arriva il doppio allungo dei biancazzurri, Lescano ritorna al gol al 58esimo, è poi Merola a mettere il sigillo sul match. Termina 0-3.