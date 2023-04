LIVE – Taranto-Messina 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Taranto-Messina, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa di Ezio Capuano, dopo aver conquistato la salvezza, con un successo potrebbero addirittura qualificarsi per la zona playoff e sognare una clamorosa promozione in Serie B. I giallorossi, dal loro canto, hanno un solo risultato a disposizione per provare ad evitare di disputare i playout, anche se sarà molto complicato. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 23 aprile, chi avrà la meglio?

Taranto-Messina 0-0

20′ – Ancora Provenzano pericoloso da punizione. Palla però che va fuori.

14′ – Traversa del Taranto! Da punizione Provenzano pesca Tommasini che vede il suo colpo di testa infrangersi sulla traversa.

7′ – Il Messina prova a fare la partita, ma il Taranto potrebbe essere pericoloso in ripartenza.

1′ – Inizia il match