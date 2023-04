Serie C 2022/23: il Cesena raggiunge l’Entella, ancora battuta la Vis Pesaro

L’Entella frena e si fa raggiungere dal Cesena, entrambe al secondo posto a quota 76. Ancora una sconfitta per la Vis Pesaro invece che resta in zona retrocessione con 36 punti. Questi i risultati nella 37esima giornata di Serie C 2022/23.

Il Cesena si porta in vantaggio al 23esimo minuto con la rete messa a segno da Silvestri: il difensore sblocca il risultato con una punizione battuta in area e una deviazione avversaria decisiva. Il match contro la Vis Pesaro prosegue con ritmi bassi e pochissime occasioni da rete. A dominare sono comunque i padroni di casa che sfiorano il primo raddoppio al 47esimo con il rasoterra di Corazza e che allungano definitivamente al 92esimo con il gol di Shpendi. Niente da fare per gli ospiti, tiri in porta pari a zero e 17esima sconfitta stagionale.

L’Entella pareggia con la Recanatese, la sbloccano subito i padroni di casa al quinto minuto: è Tenkorang a spizzare bene di testa beffando Meli. Il pareggio arriva ad inizio primo tempo con il tiro a volo di destro di Vona. Al 67esimo sono ancora i padroni di casa a provarci con la conclusione di Ramirez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termina però alto sulla traversa e il risultato rimane invariato. Dieci minuti più tardi invece Sbaffo fa tremare la traversa biancoceleste. Termina 1-1 al Caldera di Como.