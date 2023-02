Serie C 2022/23: il Catanzaro allunga ancora, spedita la corsa verso la promozione

Totale dominio del Catanzaro, vittoria di misura sulla Turris nella 25esima giornata di Serie C 2022/23.

Continua la corsa giallorossa verso la promozione diretta in Serie B, 21esima vittoria stagionale e grande dimostrazione di concretezza. I padroni di casa vincono grazie alla rete messa a segno al sesto minuto di gioco da Sounas, è lui ad arrivare bene sul pallone in area, dopo vari rimpalli: il centrocampista numero 24 riesce poi ad insaccare in rete il primo vantaggio. La Turris fa poco, al 73esimo è Lionetti a provare a mettere in equilibrio il match ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Niente da fare per gli ospiti che rincassano la 12esima sconfitta stagionale e restano al 17 esimo posto in classifica a quota 23. Corrono verso la promozione diretta invece gli uomini di Vivarini che restano in vetta con 67 punti.