Serie C 2022/23: Ajeti trascina il Pordenone, battuta di misura la Pro Sesto

Il Pordenone torna alla vittoria vincendo lo scontro da alta classifica contro la Pro Sesto. La sfida dell’Omero Tognon e valevole per la 34esima giornata di Serie C termina 1-0. Neroverdi che conquistano così la seconda posizione in classifica a soli 4 punti dalla vetta, la squadra milanese invece resta al terzo posto a quota 57.

I padroni di casa firmano la prima frazione conquistandola per gioco e intensità. Tutte le occasioni a favore sono state costruite dai giocatori neroverdi: è Torrasi al sesto minuto di gioco a tentare la prima conclusione verso la porta, è invece Ajeti a sbloccare il risultato al 14esimo: il difensore arriva bene di testa sulla punizione battuta in area da Burrai. La restante mezz’ora è di totale predominio friulano, bene però il portiere avversario che salva la propria formazione chiudendo bene su numerose conclusioni. Del Frate senza dubbio il migliore in campo per la Pro Sesto. Nella seconda frazione di gioco gli ospiti provano a reagire ma senza successo, carenti le conclusioni pericolose verso la porta. Termina sul risultato di 1-0.