Italia-Ucraina Under 21, Nicolato: “Soddisfatto dell’atteggiamento, partita di spessore”

“Abbiamo fatto una partita di spessore, di grande intensità e qualità. Sono soddisfatto dell’atteggiamento. Spero che i ragazzi possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni, giocando, perché 4-5-6 dei ragazzi di oggi non giocano praticamente mai e per questo sono stati ancora più bravi”. Lo ha detto il Ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato dopo la vittoria per 3-1 sull’Ucraina nell’ultimo test prima dell’Europeo. “La squadra ha dimostrato un buon equilibrio – spiega il tecnico ai media della Figc -. C’è stata la volontà di dominare la partita e siamo stati bravi a gestire e a ricompattarci nella perdita del possesso”. Sull’Europeo: “Non siamo tra i favoriti, ma se ci arriviamo con un po’ di condizione atletica in più possiamo dare filo da torcere”.