LIVE – Vicenza-Pordenone, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Vicenza-Pordenone, match valido per la trentasettesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone A scontro diretto per il quarto posto, occupato dai ramarri che con un pareggio difenderanno aritmeticamente questa posizione, ma al Menti i berici vogliono riaprire il discorso e per farlo cercano una vittoria tra le mura amiche. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 16 aprile.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Vicenza-Pordenone ore 14.30