Formazioni ufficiali Nottingham-Manchester United, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Nottingham-Manchester United, match valido per la 31esima giornata della Premier League 2022/2023. I Red Devils arrivano dal 2-2 contro ol Siviglia in Europa League e da due vittorie consecutive in campionato. Il Nottingham ha bisogno dei tre punti per continuare a lottare per la salvezza. Di seguito le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Nottingham: in attesa

Manchester United: in attesa