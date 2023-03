Serie C 2022/2023: Varela e Guglielmotti salvano la Reggiana, 2-2 a Rimini

Varela e Guglielmotti salvano la Reggiana. Termina 2-2 il match tra la squadra di Diana e il Rimini al “Romeo Neri”, valido per la trentaquattresima giornata del Girone B della Serie C 2022/2023. Una partita infinita, iniziata con un calcio di rigore e terminata con la rimonta degli ospiti negli ultimi minuti di gioco.

LA PARTITA – Subito ritmi altissimi nei primi minuti di gioco. Dopo un solo minuto dal fischio d’inizio Luciani viene spinto da dietro in area da Pietrangeli e l’arbitro concede il calcio di rigore alla Reggiana, ma il tiro di Rosafio è debole e Zaccagno blocca il pallone. Al 9′ conclusione di Rosario sull’esterno della rete, e al 23′ ci prova Guglielmotti da fuori area concludendo però fuori. Al 41′ tiro al volo di Santini troppo alto, e nel corso degli ultimi secondi di recupero Biondi riesce a tenere vivo un pallone che sembrava perso, serve Santini che di testa da due passi conclude in porta regalando il vantaggio ai suoi. A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo la Reggiana rimane in dieci uomini per l’espulsione di Laezza. Al 52′ conclusione di Sandri da fuori area allontana con i pugni Venturi, e al 57′ colpo di testa di Hristov su calcio d’angolo che si schianta sul palo. Al 70′ l’arbitro ristabilisce la parità numerica con il rosso diretto a Biondi, e sei minuti dopo il Rimini trova il raddoppio con il colpo di testa vincente di Delcarro. All’83’ Varela accorcia le distanze con un colpo di testa vincete su calcio d’angolo, e al 92′ triangolo Varela-Guglielmotti, con il numero 18 che conclude in porta e firma il pareggio.